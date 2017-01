Innerhofer: "Avevo voglia di essere il migliore"

Nella prima prova della tre giorni di Kitzbuhel a trionfare è l'austriaco Matthias Mayer, ma il vero protagonista è il finanziere austriaco.

"Ero arrivato a questa stagione avendo in buona parte superato i dolori alla schiena che ciclicamente avevo da anni. A Santa Caterina per il maltempo hanno annullato la discesa e poi nella combinata mi sono preso una gran botta al ginocchio e al polpaccio sinistro. Mi è andata bene, non mi sono rotto niente: avevo molto dolore ma speravo di riprendermi presto. Ma il dolore è continuato. Nonostante terapie a Monaco e fisioterapista in squadra, ho potuto fare pochi allenamenti. A casa mia, a Speickoden alle 6.30 del mattino aprivano la pista sino alle 8,30 per allenarmi. E' andata meglio, ma il dolore c'era ancora. Ho saltato Wengen, con grande dispiacere".

Il discesista chiosa con una riflessione sulla prova della giornata di venerdì: "Qui a Kitzbuehel ho scelto di fare solo una prova di discesa. E' stato meglio così. Oggi in superG non ci ho pensato più di tanto, non sono stato lì a valutare se fare una linea mezzo in metro più in là o più in qua. Ho solo attaccato e basta"