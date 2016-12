Combinata Soldeu: la Vonn 13ª dopo l'infortunio. Vince la Gagnon

GINOCCHIO SIRINGATO PER LINDSEYSecondo successo in carriera per Marie-Michele Gagnon che vince la Supercombinata di Soldeu, ad Andorra. La canadese ferma il cronometro sul tempo di 1'43"66 e precede di 2 decimi la svedese Wendy Holdener che realizza il miglior tempo della seconda manche in slalom. Completa il podio la francese Barthet, terza. Amaro in bocca per i colori italiani visto il quarto posto di Federica Brignone: l'azzurra, dopo la vittoria di ieri, fa segnare il sesto crono in slalom e perde il podio per soli 18 centesimi. Buona prova anche per Johanna Schnarf che chiude decima dopo il sesto posto al termine della prima manche in SuperG.



L'eroina di giornata è Lindsey Vonn. L'americana, nonostante la brutta caduta di ieri con microfrattura al ginocchio, decide di gareggiare con l'aiuto di un tutore e dopo essersi fatta drenare il ginocchio in mattinata scende in pista chiudendo addirittura la manche di SuperG al comando. Nello slalom si limite ad arrivare in fondo senza prendersi troppi rischi vista la caduta della sua rivale per il titolo Lara Gut e alla fine termina la prova in 13esima posizione. Nella classifica di Coppa del Mondo Lindsey Vonn guadagna 20 punti su Lara Gut e ora comanda con 1235 punti contro i 1207 dell'evetica. Nella speciale graduatoria della supercombinata (due gare in stagione) sono appiate in testa a 100 punti Gagnon, Vonn e Gut.