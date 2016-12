Sci, Super-G Lenzerheide: Fenninger, podio e Coppa del Mondo

14:50 - Dopo 7 anni la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Austria e ci pensa Anna Fenninger a riportarcela. E' bastato il secondo posto nel Super-G di Lenzerheide, in Svizzera, sede delle finali, per chiudere la corsa al titolo. La gara è andata alla padrona di casa Lara Gut che dopo il successo nella discesa ha fatto doppietta, portandosi così a casa la coppa di specialità. Terza Tina Maze, sesta e migliore delle italiane è Nadia Fanchini.

La Gut, che ha chiuso la sua prova in 1'17"14, ha conquistato il settimo successo stagionale, il quarto in Super-G dopo Beaver Creek, Lake Louise e Cortina d'Ampezzo. La svizzera ha chiuso con 448 punti davanti alla Fenninger, 357, e alla Weirather, 310. L'austriaca si è però rifatta col bersaglio più grosso, la Coppa del Mondo generale, chiuso con 1271 davanti alla Hoefl-Riesch, 1180 ma fuori per infortunio, e la stessa Gut, 1056. La Coppa del Mondo torna in Austria per la prima volta dal 2007 quando vinse Nicole Hosp: in mezzo quattro successi americani di Lindsey Vonn, uno tedesco con la Riesch e il trionfo sloveno di Tina Maze nel 2013.