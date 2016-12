Sci, slalom Adelboden: autorità Hirscher, Moelgg quinto

17:19 - Marcel Hirscher s'impone d'autorità nello slalom di Adelboden, in Svizzera, prova valida per il Mondiale di sci alpino. Il campione austriaco, in vetta sia nella classifica di disciplina che in quella generale, chiude col tempo di 1'49"75, davanti allo svedese Andre Myhrer (+0"29) e al norvegese Henrik Kristoffersen (+0"66). Manfred Moelgg chiude quinto, staccato di un secondo. Bene anche Patrick Thaler, sesto grazie ad una super seconda manche.

Proprio Thaler, 17.o dopo la prima prova, è stato l'unico a registrare un tempo migliore di Hirscher nella seconda manche. Gli altri azzurri: Stefano Gross nono e Giuliano Razzoli 15.o, fuori invece Cristian Deville.