Cdm Sci, Tina Maze vince la discesa di Cortina. Italia deludente

19:22 - E' Tina Maze la vincitrice della seconda discesa di Coppa del Mondo a Cortina. La slovena ottiene il suo primo successo stagionale nella gara recuperata da settimana scorsa. Si è gareggiato in condizioni di neve perfette, sulla prestigiosa pista dell'Olimpia delle Tofane. La Maze trionfa con un ottimo 1.37.79 davanti alla svizzera Marian Kaufmann-Abderhalden in 1.38.06 e Tina Weirather, del Liechtenstein, in 1.38.17.

Molto modesta le prove delle azzurre che non riescono a emergere neanche sulle piste di casa. La migliore, al momento, è Johanna Schnarf tredicesima in 1.38.67, ancora più inditero Stuffer, Merighetti e le sorelle Fanchini. Domani la quattro giorni di Cortina si chiude con il supergigante, che a sua volta recupera quello non disputato una settimana fa.