Sochi 2014: Zoeggeler portabandiera dell'Italia

18:26 - Sarà il plurimedagliato olimpico Armin Zoeggeler il portabandiera dell'Italia ai Giochi invernali di Sochi 2014. La scelta è caduta sullo slittinista già vincitorie di due medaglie d'oro, Salt Lake City 2002 e Torino 2006, una di argento, Nagano 1998, e due bronzi a Lillehammer 1994 e Vancouver 2010. Ad annunciare la decisione è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò al termine della programmata riunione della Giunta.

Zoeggeler non ha nascosto la sua soffisfazione. "E' un grande orgoglio per me, sono molto contento e fiero di portare la bandiera italiana - ha detto - . Si tratta di un ulteriore premio per la carriera e un enorme stimolo in vista della prossima stagione. Ringrazio il Coni, il presidente Giovanni Malagò, il gruppo sportivo carabinieri e la Fisi che mi hanno sempre sostenuto. Cercherò con tutte le mie forze di essere all'altezza di questo compito".