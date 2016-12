Sochi 2014: Vonn, il caschetto lo scelgono i follower

18:19 - A giudicare dall'iniziativa portata avanti da un giorno, la presenza di Lindsey Vonn ai Giochi di Sochi non dovrebbe essere in dubbio. La bella sciatrice americana, sui propri profili Facebook e Twitter, ha aperto le votazioni per far scegliere ai propri follower il casco che indosserà in Russia.

Ci sono quattro opzioni, tutte realizzate dalla stilista Cynthia Rowley: una di esse raffigura addirittura un 'leopardo delle nevi'. Il 21 dicembre, in occasione della discesa libera di Val d'Isere, la Vonn si è procurata un nuovo infortunio al ginocchio destro, già operato dopo il terribile incidente dello scorso anno. Eppure la sciatrice sembra poter recuperare in vista dei Giochi di Sochi, che inizieranno il 7 febbraio. Con un elmetto nuovo di zecca scelto dai suoi seguaci...