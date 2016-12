Sochi 2014: Obama manda Billie Jean King a rappresentare gli Usa

11:57 - Barack Obama e gli Stati Uniti si schierano contro la legge anti-gay imposta da Vladimir Putin e dalla Russia per le Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Il presidente americano infatti non sarà presente alla cerimonia d'apertura dei Giochi invernali, ed al suo posto non ci sarà nemmeno un rappresentante del governo, bensì l'ex tennista Billie Jean King. La sei volte vincitrice di Wimbledon è stata una delle prime atlete in assoluto a dichiararsi omosessuale nella storia dello sport americano. Era il 1981, e dopo aver fatto outing la tennista vide andare in fratumi i suoi contratti milionari nel giro di pochissime ore. Per la cerimonia di chiusura a fare le veci del governo americano ci sarà invece Caitlin Cahow, ex giocatrice di hockey su ghiaccio e paladina dei diritti delle lesbiche. La presa di posizione di Obama contro la legge di Putin che limita i diritti omosessuali c'è stata, ed il messaggio è arrivato forte e chiaro. Vedremo quale sarà la risposta da Mosca.