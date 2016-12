Sci, slalom Lienz: vittoria e record per Marlies Schild

15:35 - Marlies Schild vince lo slalom speciale di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa austriaca, quarta dopo la prima manche, conclude la prova con il tempo di 1'55"63 piazzandosi davanti all'americana Mikaela Shiffrin (1'56"04) e alla tedesca Maria Hoefl-Riesch (1'56"26). Settima e migliore delle italiane Chiara Costazza, che ha chiuso con il tempo di 1'57"11 mentre è uscita Michela Azzola.

In classifica generale di Coppa del Mondo guida Tina Weirather con 609 punti davanti ad Anna Fenninger (597) e Lara Gut (568) mentre in quella di slalom la Shiffrin (122) precede Hansdotter (112) e Schild (100). Con questo successo Marlies Schild centra il 35esimo successo in slalom e registra un nuovo record davanti a Vreni Schneider; inoltre eguaglia, con gli uomini, le 35 di Alberto Tomba in questa disciplina. La coppa del mondo donne ripartirà nel 2014 da Bormio dove, il 5 gennaio, si recupera lo slalom speciale annullato a Zagabria.