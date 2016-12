Sci: Hirscher vince lo slalom a Levi, buon sesto posto per Thaler 

18:39 - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di coppa del mondo di Levi, il primo della stagione, in 1:45.42. Il campione del mondo ha preceduto il connazionale Mario Matt in 1:46.04 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 1:46.35. Per l'Italia il migliore è stato l'altoatesino Patrick Thaler sesto in 1:47.15. In classifica, mentre è finito fuori per un errore Moelgg, ci sono poi Gross 16.esimo e Razzoli 21.esimo.