Sci, Gigante Beaver Creek: Ligety non sbaglia, show di Miller

10:41 - Grandi emozioni nello Slalom Gigante di Beaver Creek: doppietta statunitense con Ted Ligety che chiude al comando col tempo finale di 1'15"94 rifilando 1 secondo e 32 centesimi al connazionale Bode Miller. Per il due volte campione del Mondo di sci è un ritorno in grande stile dopo due anni di inattività per la nascita del figlio. Completa il podio l'austriaco Marcel Hirscher, staccato di 1'82 da Ligety. Il migliore degli azzurri è Roberto Nani, decimo con il ritardo di 3'23".

Quarto e quinto si piazzano i francesi Mathieu Faivre (+2'84") e Alexis Pinturault (+2'94"). Più indietro gli altri azzurri con Matteo Marsaglia (abile nelle discipline veloci) 19esimo e Florian Eisath 21esimo. Deludenti le prove dei big italiani con Simoncelli, Blardone e Moelgg rispettivamente al 26esimo, 27esimo e 28esimo posto.

In classifica generale Ligety a quota 269, accorcia su Svindal a 360. Terzo Hirscher a 235. Il migliore degli italiani è Peter Fill, sesto a 174.