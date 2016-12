Sci, è dominio di Ligety nel gigante di Soelden

14:59 - Ted Ligety si conferma l'uomo da battere nel gigante. L'americano conquista la prima prova della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino vincendo la gara di Soelden. Ligety, già in testa dopo la prima manche, conserva la prima piazza dopo aver tagliato il traguardo con il tempo di 1'59"50, unico sotto i 2 minuti. Sul podio anche il francese Alexis Pinturault in 2'00"29 e l'austriaco Marcel Hirscher in 2'00"52. Ai piedi del podio, con lo stesso tempo, il francese Missilier e il norvegese Svindal; solo 19° Bode Miller, al rientro dopo 18 mesi di inattività.

Male anche gli italiani: il migliore è Max Blardone, 17°, seguono Manfred Moelgg, 25°, e Florian Eisath, 26°. Ora la Coppa del Mondo si ferma per tre settimane. La prossima tappa è a Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico: 16 novembre slalom speciale donne e 17 novembre slalom speciale uomini.