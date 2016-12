Sci, discesa Lake Louise: trionfa Paris

23:14 - E' subito grande Italia nella prima discesa libera stagionale della Coppa del mondo maschile di sci. A trionfare è Dominik Paris, che sulle nevi di Lake Louise, in Canada, coglie la terza vittoria della carriera. Il 24enne altoatesino chiude la sua prova con il tempo di 1'49"90, beffando l'austriaco Klaus Kroell, staccato di appena 3 centesimi, e il francese Adrien Theaux, terzo con un distacco di 11 centesimi.

A completare la festa azzurra ci sono anche il settimo posto di Werner Heel (1'50"94), il 12.esimo di Peter Fill (1'51'22) e il 14.esimo di Christof Innerhofer (1'51"27). Le altre due vittorie di Paris in Coppa del mondo erano arrivate sempre nella discesa: il 29 dicembre 2012 a Bormio e il 26 gennaio 2013 a Kitzbuhel, sulla leggenderia Streif.

Grazie al successo odierno Paris conquista i primi 100 punti della stagione e aggancia il norvegese Svindal - quarto a Lake Louise - al terzo posto della classifica iridata, guidata sempre dall'austriaco Marcel Hirscher con 160 punti. Gli uomini torneranno in pista domenica, ancora a Lake Louise, dove alle 19 è in programma il primo SuperG della stagione.