CdM Sci: la Shiffrin sempre regina nello slalom 

16:10 - Mikaela Shiffrin è sempre la regina dello slalom. Nella prima prova della stagione la giovane statunitense, campionessa del mondo e detentrice della coppetta di specialità, ha dominato chiudendo le due manche in 1:55.07. A Levi completano il podio la tedesca Maria Hoefl Riesch (con oltre un secondo di ritardo) e la slovena Tina Maze in 1.56.68. Male le azzurre: Manuela Moelgg 26.esima in 1.58.83 e Chiara Costazza 27.esima in 1.58.90.