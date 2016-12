"Happy birthday Lindsey": la Vonn e Hamilton festeggiano al bowling

Una partita a bowling per festeggiare il compleanno e rilassarsi in vista del prossimo Gran Premio. Lindsey Vonn e Lewis Hamilton si sono incontrati a Los Angeles prima del weekend di Austin di Formula 1 e per l'occasione (il 32esimo compleanno della sciatrice americana) si sono sfidati sulla pista da bowling, postando su Snapchat le foto della serata. Ufficialmente i due sono solo amici, ma da tempo ormai il gossip sulla coppia si spreca...