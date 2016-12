Sci, SuperG Lake Louise: super Svindal, Fill è terzo

Prosegue l'ottimo momento di forma di Fill che, dopo avere sfiorato la vittoria nella prova di discesa libera piazzandosi dietro Svindal con un ritardo di appena un centesimo di secondo, centra il secondo podio di fila sulla pista statunitense di Lake Louise inchinandosi ancora una volta allo strapotere del norvegese e all'austriaco Mayer, brillante secondo. Applausi anche per Dominik Paris che chiude al sesto posto alle spalle dell'austriaco Franz e dello statunitense Ganong, mancando il podio per soli 8 centesimi.



Fuori dai primi dieci gli altri italiani in gara: Mattia Casse si è piazzato 15esimo, Matteo Marsaglia 21esimo, Christof Innerhofer 22esimo. Paura per Thomas Mayrpeter, protagonista di una brutta caduta: l'austriaco, prontamente soccorso, è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. La Coppa del mondo maschile si sposta ora a Beaver Creek: da venerdì a domenica sono in programma, nell'ordine, discesa libera, SuperG e slalom gigante.