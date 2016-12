Sci, la Vonn si fa male in allenamento

La Dea Bendata non è davvero dalla parte della Vonn, che ieri in allenamento ha subito l'ennesimo infortunio in carriera. Il primo di una certa entità il 5 febbraio 2013 nel SuperG dei Mondiali di Schladming, gara inaugurale della rassegna: cadendo rovinosamente l'americana si è provocata un grave infortunio alla gamba destra, riportando la frattura del piatto tibiale laterale, la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del collaterale mediale. Il rientro alle gare è avvenuto 10 mesi dopo, il 6 dicembre 2013 a Lake Louise, ma il 21 dicembre nella discesa libera di Val-d'Isère ha subito un nuovo infortunio al ginocchio destro, compromettendo così la sua partecipazione alle Olimpiadi di Sochi 2014 e alla Coppa del Mondo. Un brutto ko che la terrà lontano dalle piste per quasi un anno. Nell'estate del 2015, l'ennesimo contrattempo dopo che si è fratturata la caviglia sinistra in allenamento. Il ritorno alle gare fu proprio a Lake Louise, nel novembre di un anno fa. Il penultimo ko risale al 27 febbraio di quest'anno, nel SuperG di Soldau, che gli costò la possibilità di alzare al cielo la quinta Coppa del Mondo della sua carriera.



La stessa Vonn, attraverso la sua pagina Facebook, ha confermato l'infortunio: "L'operazione a cui mi sono sottoposta la scorsa notte a Vail è andata bene e tutti si sono presi grande cura di me. Per quanto sia oltremodo frustrata per questo ultimo contrattempo, almeno le mie ginocchia sono ok e tornerò sulle piste il prima possibile, come faccio sempre".