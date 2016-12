Schwazer, dalle macerie si può ricostruire

Alex ha espiato la sua pena. Alex è tornato. Alex ha vinto. Roma, coppa del mondo di marcia. Un trionfo mai messo in discussione dentro 50 chilometri che hanno messo in ginocchio il resto del gruppo, ma non lui. Si è presentato con occhialoni da sole che coprivano il suo volto, quasi alla ricerca di un nascondiglio virtuale. Ripudiato da tutti, compagni di squadra compresi, ma recuperato da Sandro Donati, maestro dello sport che ha fatto della lotta al doping la sua professione, che per la lotta al doping era stato messo ai margini dello sport.