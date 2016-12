Schumacher, i paparazzi usano i droni per spiarlo nella sua villa a Ginevra

Non c'è pace per Michael Schumacher. La guarigione dello sfortunato ex pilota della Ferrari dopo il terribile incidente del 29 dicembre 2013, quando una caduta sulle piste da sci di Meribel (in Alta Savoia) cambiò per sempre la vita sua e dei suoi famigliari, prosegue tra mille difficoltà. Tra le altre, quella di garantire al 46enne tedesco la privacy che meriterebbe. Dal furto della cartella medica nella clinica di Bad Nauheim, in Germania, alle continue interviste di chiunque vada alla ricerca di dieci minuti di notorietà, per finire all'ultimo allarme: l' "invasione" di droni che sorvolano la villa di Schumi a Ginevra.