Scherma, Valentina Vezzali si ritira: "Adesso è tempo di nuove sfide"

Ultima stoccata per Valentina Vezzali. L'azzurra più vincente della storia dello sport italiano ha infatti annunciato il ritiro. "C'è un tempo per tutto e credo che questo sia il giusto tempo per togliere la maschera, appendere il fioretto al chiodo ed avviare un nuovo inizio", ha spiegato a sportface.it. Martedì Valentina scenderà in pedana per l'ultima volta nella gara a squadre ai Mondiali di Rio de Janeiro.