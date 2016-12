Sassuolo, Berardi non compare nella foto: il mistero continua

Domenico Berardi non c'è. Non solo nelle formazioni ufficiali, da dove manca ormai dallo scorso 29 agosto. Ma nemmeno nella foto ufficiale scattata al Mapei Stadium e in cui erano presenti tutti i componenti della società neroverde (giocatori, allenatore, preparatori e tecnici). A dire il vero dallo scatto pubblicato manca anche Davide Biondini ma l'assenza del centrocampista non fa rumore in quanto l'ex genoano è stato operato pochi giorni fa al tendine d'Achille. A far davvero scalpore, e soprattutto a far scattare le polemiche e le insinuazioni dei tifosi, è, appunto, l'ennesima assenza dell'attaccante azzurro. Di Berardi in questa stagione si hanno davvero poche notizie e il mistero non può che infittirsi sempre più: ufficialmente fermo dal 29 agosto per una elongazione del collaterale mediale che in teoria doveva risolversi in due-tre settimane, del giocatore non si è più saputo nulla. Di lui ha parlato recentemente anche il tecnico Eusebio Di Francesco: "Dispiace non averlo da tre mesi. I tempi sono stati un po' troppo lunghi, io per ora manco l’ho ancora visto a Sassuolo. Qualcosa non è andato. Io faccio l’allenatore, non li curo i giocatori". Parole che non fanno altro che buttare benzina sul fuoco nonostante i tentativi della società di spiegare l'assenza più lunga e misteriosa del campionato.



L'amministratore delegato neroverde Carnevali ha spiegato che il problema era diventato più grave del previsto. E questo ormai è diventato innegabile. Lo stesso Carnevali ha dichiarato che il giocatore si trova a Pavia per curarsi, nello stesso centro in cui è stato operato da poco anche Biondini. E questa è la linea seguita anche dal Sassuolo che nel pomeriggio, per cercare di tamponare le polemiche e le insinuazioni sorte sul web, ha provato a chiarire il "giallo Berardi" con un tweet: "Tranquillizziamo tutti: nella versione definitiva della foto ufficiale ci sarà anche Berardi, così come Davide Biondini". Nel frattempo Berardi continua a essere fermo ai box e le voci di mercato che lo hanno accompagnato per tutta l'estate sembrano non averlo mai abbandonato. L'attaccante classe 1994 aveva rifiutato il trasferimento alla Juventus e il presidente Giorgio Squinzi ha ripetuto più volte di non volerlo cedere all'Inter (squadra per cui il ragazzo tifa e che sembrava disposta a tutto pur di assicurarselo). I misteri restano. E le assenze pure.