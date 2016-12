San Siro, Berlusconi e Salvini uniti dal Milan

Prima degli impegni politici di domenica a Bologna, quelli di cuore (inteso in senso sportivo). Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno assistito uno a fianco all'altro a Milan-Atalanta, in tribuna a San Siro. Con loro, anche l'ad Adriano Galliani. Il patron rossonero, parlando delle chance di scudetto della squadra di Mihajlovic, non s è tirato indietro: "Bisogna sempre puntare al massimo". Nessuna dichiarazione, invece, dal leader della Lega Nord.