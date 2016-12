14:50 - Il premier "Renzi ha proposto Roma per le Olimpiadi del 2024: mi sembra che viva su un altro pianeta". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Considerando i "debiti" ancora da pagare per le passate edizioni e i problemi economici "ipotizzare Roma mi sembra una follia. Se non le fanno ad Oslo perché costano troppo magari - ha ironizzato il leader leghista - a Roma c'è qualche amico da far lavorare".