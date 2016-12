Salvato dalla Marina a Lampedusa: immigrato debutta con l'Avezzano

12:50 - Si chiama Lamin Bittaye, ha 19 anni e ora gioca nell'Avezzano Calcio grazie alla perseveranza del presidente del club, che lo ha voluto a tutti i costi ed è riuscito ad ottenere la possibilità di tesserarlo dopo problemi burocratici.

Il ragazzo, come riportato da "Il Centro - edizione L'Aquila", era partito da Serrekunda, in Gambia, lo scorso 10 luglio. L'arrivo a Lampedusa non è stato dei più facili: salvato dalla Marina, considerata l'avaria del mezzo col quale stava giungendo in Italia, è stato adottato da una famiglia romana. A fine luglio è arrivata la chiamata dell'Avezzano, col quale ha sostenuto e passato un provino, ma la burocrazia ha rimandato il suo acquisto. Ora invece, Bittaye è pronto a debuttare con la maglia biancoverde.