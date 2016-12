Salah torna a Firenze segna e non esulta

A Firenze lo aspettavano tutti, i tifosi viola si erano armati di fischietti per bersagliarlo di fischi durante tutta la partita ma lui non si è fatto intimorire: dopo sei minuti Mohamed Salah, il caso di mercato dell'estate, ha sfruttato un assist di Pjanic e ha piazzato la palla all'angolino con un sinistro chirurgico ammutolendo il Franchi. L'attaccante giallorosso, per rispetto dei suoi vecchi tifosi, ha deciso di non esultare, ma questo gol non può che peggiorare il già difficile rapporto tra lui e la tifoseria viola.