Sadio Mané, il giocatore del Liverpool pulisce i bagni della sua moschea: sarà veramente lui?

Sadio Mané, il centrocampista del Liverpool e della nazionale senegalese, ha dimostrato sul campo di essere uno degli uomini su cui il suo mister, Jurgen Klopp, potrà contare nel corso di questa nuova stagione di Premiere League. Dopo la vittoria ottenuta sul Leicester lo scorso weekend, il giocatore dei Reds si è reso protagonista (forse) di un gesto che non è passato inosservato al pubblico del web. In un video si vede un uomo pulire i bagni di una moschea, aiutato da un bambino.



Ecco, quell’uomo secondo molti sarebbe proprio Sadio Mané. Non è certo che si tratti di lui, anche se gli indizi non mancano: è la moschea abitualmente frequentata dal giocatore, è un personaggio solito alla beneficenza, per lui la fede è qualcosa di molto importante, tanto da celebrarla dopo ogni gol, e si sente chiaramente un fan pronunciare il suo nome nel video. Sarà veramente lui?