12:50 - La stagione dei Lakers non è iniziata nel migliore dei modi (solo 1 vittoria nelle prime 6 gare di regular season), ma Sadie Santana farà il possibile per migliorarla. La pornostar, su Twitter, ha promesso del sesso orale a tutta la squadra gialloviola se riuscirà a raggiungere le 47 vittorie in stagione. Ma, tolto Bryant, l'organico di LA non lascia ben sperare