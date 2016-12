10 aprile 2015 Russia, pornostar si offre a Kokorin: 16 ore di sesso se segna altri 5 gol La pornoattrice Alina Yeremenko, in arte Alina Henessy, si è promessa all'attaccante della Dinamo Mosca se dovesse fare cinque reti entro la fine del campionato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:14 - Proposta hot per l'attaccante della Dinamo Mosca Alexander Kokorin da parte di una pornoattrice russa: 16 ore di sesso se segnerà almeno 5 gol da qui alla fine del campionato. L'attrice si chiama Alina Yeremenko, in arte Alina Henessy, ed è famosa per aver vinto un Oscar del Porno per la miglior scena di sesso in un film straniero, girata insieme al re dell'hard italiano Rocco Siffredi. Non una missione impossibile per il bomber 24enne protagonista con la Russia di Capello agli ultimi Mondiali: mancano infatti nove giornate alla fine della Russian Premier League e Kokorin ha già segnato sette gol in 17 partite. Ora però ha un incentivo in più...