Russia 2018, smantellata industria del "tarocco": 20 denunce

La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 20mila articoli sportivi contraffatti in vista dell'imminente inizio dei Mondiali di calcio in Russia. Venti le persone denunciate per frode in commercio, contraffazione e ricettazione nel corso di un'operazione che ha permesso di smantellare un'autentica "industria del tarocco" con basi produttive in tutta Italia. Tra gli articoli sequestrati più gettonati figuravano le maglie di Ronaldo e Messi.