Sei Nazioni 2017: Italia, Parisse "Non ci sono alibi, ora rialziamo la testa"

"Massima fiducia in Conor e nei miei compagni. Dobbiamo alzare la testa e fare sacrifici per migliorare". Parola di capitan Parisse dopo la sconfitta dell'Italrugby contro l'Irlanda nella seconda gara del Sei Nazioni. "Sono una persona che non abbassa mai la testa e odio perdere, ma il mio compito come capitano è quello di stare vicino ai ragazzi per aiutarli a crescere per ottenere risultati. Non ci sono alibi né scuse, si lavora a testa alta".