Sei Nazioni 2017: Inghilterra implacabile, impresa della Scozia

L'Inghilterra campione in carica inizia nel migliore dei modi il Sei Nazioni battendo 19-16 la Francia a Twickenham al termine di una partita equilibrata e risolta nel finale da una meta di Te'o: per i Blues è la sesta sconfitta di fila in casa degli inglesi. Sorpresa invece nell'altra partita di giornata giocata a Edimburgo dove la Scozia, trascinata da Hogg, batte 27-22 l'Irlanda, considerata una delle favorite per la vittoria finale.