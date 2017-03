ItalRugby, Sei Nazioni: i convocati di O'Shea per Francia e Scozia

Rispetto al gruppo che ha preparato la gara contro l'Inghilterra, rientra in squadra il pilone destro Dario Chistolini, recuperato dal trauma contusivo alla coscia subito contro l'Irlanda e preferito a Michele Rizzo, mentre l'apertura Tommaso Allan ed il seconda linea Joshua Furno sono indisponibili, rispettivamente, per la lussazione all'acromion claveare sinistro riportato a Twickenham (previsti per lui 30 giorni di riposo) e per completare presso il proprio Club il recupero da un fastidioso problema muscolare. La squadra di O'Shea si radunerà domenica 5 per poi iniziare la preparazione per gara contro la Francia il giorno dopo.



Questi i 31 convocati per le ultime due giornate del Torneo: piloni: Pietro Ceccarelli (Zebre Rugby), Dario Chistolini (Zebre Rugby), Lorenzo Cittadini (Aviron Bayonnais), Andrea Lovotti (Zebre Rugby), Sami Panico (Pataro' Calvisano); tallonatori: Tommaso D'Apice (Zebre Rugby), Ornel Gega (Benetton Treviso), Leonardo Ghiraldini (Stade Toulousain); seconde linee: George Fabio Biagi (Zebre Rugby), Marco Fuser (Benetton Treviso), Federico Ruzza (Zebre Rugby), Andries Van Schalkwyk (Zebre Rugby); flanker/N.8: Simone Favaro (Glasgow Warriors), Maxime Mata Mbanda' (Zebre Rugby), Francesco Minto (Benetton Treviso), Sergio Parisse (Stade Francais), Abraham Jurgens Steyn (Benetton Treviso); mediani di mischia: Giorgio Bronzini (Benetton Treviso), Edoardo Gori (Benetton Treviso), Marcello Violi (Zebre Rugby), mediani d'apertura: Carlo Canna (Zebre Rugby), Matteo Minozzi (Pataro' Calvisano); centri: Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso), Tommaso Boni (Zebre Rugby), Michele Campagnaro (Exeter Chiefs), Luke Mclean (Benetton Treviso); ali: Giulio Bisegni (Zebre Rugby), Angelo Esposito (Benetton Treviso), Giovambattista Venditti (Zebre Rugby); estremi: Edoardo Padovani (Zebre Rugby), Luca Sperandio (Benetton Treviso).