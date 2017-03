De Carli: "Con la Francia una vittoria per i tifosi"

De Carli ha poi parlato così della strategia adottata contro l'Inghilterra: "La strategia di non contestare la ruck ha fatto clamore, senza dubbio. Ed ha anche avuto una buona efficacia in campo. Ma resta il fatto che la partita di Twickenham l'abbiamo persa, e che ci sono diverse situazioni da ottimizzare. Abbiamo cominciato a lavorare per farlo da subito in vista della partita di sabato".



"Non mi sorprende che la scelta strategica vista in Inghilterra abbia fatto discutere - spiega De Carli - ma la prestazione della squadra non è legata solo a questo: ci sono stati molti aspetti positivi da cui ripartire e, come ho detto, anche molti margini di crescita per imparare a portare a casa partite come quella di Twickenham. Ci sono stati alcuni momenti, in particolare nei primi cinque, dieci minuti della ripresa, in cui abbiamo sofferto un po' troppo perdendo di vista precisione e lavoro individuale, e lì è cambiata l'inerzia della gara a favore degli inglesi".