Chelsea: Conte a lezione di... rugby

Antonio Conte si dà al... rugby. Il manager del Chelsea, accompagnato dal suo vice Steve Holland, si è recato in visita a Pennyhill Park, centro tecnico dell'Inghilterra prossima avversaria del Sei Nazioni dell'Italia domenica nel tempio di . Conte si è intrattenuto a lungo con il ct inglese Eddie Jones. "E' molto importante per me comparare il mio lavoro e la mia esperienza con un altro sport per avere ispirazione e idee tattiche per il futuro".