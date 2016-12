Rugby, sei mesi di squalifica per Ben Flower 

20:16 - E' arrivata la -prevedibile- squalifica per il giocatore dei rugby Ben Flower. Il gallese dei Wigan Flower si era reso partecipe di una vera e propria scazzottata durante la Super League. Flower si è beccato il "grade F", la peggior squalifica del campionato RFL: non potrà giocare per 6 mesi, fino al 14 aprile 2015. Ma non è finita, perchè ora il giocatore, scaricato anche dal suo club, dovrà vedersela anche con la giustizia penale inglese.

Intanto il malcapitato Lance Hohaia, l'avversario colpito duro da Flower, è in ospedale dove verrà sottoposto a radiografia per capire se la sua mandibola è fratturata. Nonostante le sue condizioni anche per lui è scattata la squalifica -un turno- per la gomitata rifilata al giocatore dei Wigan Warriors che ha scatenato la sua furia.