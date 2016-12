Rugby, Mondiali 2015: faticaccia All Blacks, Argentina domata

Esordio complicato per la Nuova Zelanda ai Mondiali inglesi di rugby. A Wembley gli All Blacks, inseriti nel Girone C, sudano parecchio per avere la meglio di una splendida Argentina, in vantaggio per buona parte del match: finisce 26-16 per i campioni in carica, solo due mete e niente bonus offensivo. Nelle altre gare di giornata il Galles padrone di casa s'impone 54-9 sull'Uruguay, mentre Samoa sconfigge 26-16 gli Stati Uniti.