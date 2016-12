Rugby, disfatta incredibile: un match si conclude 356-3

17:11 - Top Division di rugby: Royal Kitro-Soignies, valida per la Coppa del Belgio, è finita 356-3. Sembra incredibile ma è proprio così. Eppure le due squadre avversarie erano la seconda e la terza in campionato. Come è potuto succedere? L'arbitro non è arrivato e il sostituto si è presentato un'ora dopo, ma la maggior parte dei giocatori ospiti se ne era già andata, sicuri di aver vinto a tavolino o comunque che non si giocasse più.

Stiamo parlando di un importante campionato belga di rugby, mica frottole. Ma l'episodio ha più le sembianze di una partita di terza categoria di calcio. Il risultato, invece, ci fa pensare più a una gara di cricket che a un match dello sport della palla ovale.

356-3, avete sentito bene. Arbitro che non si presenta, avete sentito bene anche stavolta. In realtà poi un arbitro è arrivato, o meglio il sostituto di quello che non si era presentato, ma con un ora di ritardo. Troppo tardi per i Soignies, la squadra ospite, che se ne è andata via in pullman. L'arbitro ha provato a rincorrerlo, infatti ci ha provato.

Per fortuna alcuni giocatori sono rimasti, giusto per discutere e polemizzare. Inutilmente, perché poi la partita si è giocata. Partita che in realtà è stata una farsa, oltre che un'umiliazione: la squadra ospite, in netta inferiorità numerica, dopo alcune mete ha pure smesso di placcare e le mete finali sono state 56. Il rugby è sempre stato lo sport del rispetto e del terzo tempo, stavolta però non è proprio andata così.