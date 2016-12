Rugby, Castrogiovanni operato: "Tutto ok"

Operazione riuscita per Martin Castrogiovanni , che su Facebook ha postato una letto dall'ospedale: " Tutto ok !!!". Il pilone del rugby azzurro ha dovuto rimuovere una forma tumorale dal plesso lombare della schiena , problema che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'Italia durante i mondiali. Il morale di Castrogiovanni è rimasto alto: "Purtroppo non si è fatta avanti nessuna infermiera sexy... Ragazze siete ancora in tempo".

