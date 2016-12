Rugby, Italia beffata dalla Scozia

L’avvio dell’incontro è il migliore possibile per gli azzurri: dopo 53 secondi di avanzamento a testa bassa Masi serve Sarto, che al primo pallone toccato nella sua carriera in Nazionale va a marcare; la trasformazione di Alberto Di Bernardo porta l’Italia sul 7-0. I cinque minuti successivi mostrano tuttavia che la partita non sarà una passeggiata: l’Italia riesce a difendere stentatamente gli attacchi scozzesi, finché sugli sviluppi di una touche Denton ricicla per Scott, che evita con un’abile finta due giocatori azzurri e va a marcare; Greig Laidlaw trasforma col destro ed è 7-7. Si capisce che la partita finirà con un punteggio alto: le due squadre la interpretano come un match di fine stagione senza nessun vero obiettivo, le imprecisioni si fanno frequenti e ne beneficia lo spettacolo. Al 14’ una punizione realizzata da Di Bernardo riporta avanti l’Italia, ma al 16’ arriva la seconda meta britannica: gli italiani mancano diversi placcaggi consecutivamente, Venditti recupera all’interno dell’area di meta, ma la perde subito, permettendo a Laidlaw di appoggiare a Lamont che schiaccia tranquillamente.

Trasformazione e 14-7 per la Scozia. Al 21’ arriva il massimo vantaggio scozzese: calcio di punizione realizzato dal solito Laidlaw per il 17-10. L’Italia produce allora il massimo sforzo per rimontare: il forcing azzurro trova soddisfazione al 32’, quando in seguito a una serie di mischie ordinate nei 5 metri scozzesi l’ottimo lavoro di Aguero e Castrogiovanni porta alla meta tecnica: consueta trasformazione e 17 pari. Il finale di primo tempo vede confermarsi il risultato di parità in seguito a due calci di punizione, uno per parte: al 37’ sono esaltate le doti al calcio di Laidlaw, al 39’ quelle di Di Bernardo. Si va al riposo sul 20-20.

La ripresa si apre con una Scozia agguerritissima: dopo 20 secondi arriva già un calcio di punizione e, come di consueto, Laidlaw centra i pali, 23-20 Scozia. Gli scozzesi dovranno aspettare un tempo intero per tornare a fare punti, ma saranno quelli decisivi. Nel frattempo, il piede destro di Alberto di Bernardo prima pareggia i conti (43’) poi la riporta in vantaggio (58’); questo nonostante tre mete sfiorate dalla Scozia, vanificate da palle perse in avanti. L’Italia incrementa il vantaggio al 67’, con il quinto calcio di punizione realizzato da Di Bernardo (4 minuti prima era arrivato invece il primo errore) che porta gli azzurri su un apparentemente rassicurante 29-23. Gli ultimi 10 minuti sono di forcing scozzese: al 71’ Laidlaw perde incredibilmente l’ovale dalle mani appena prima di schiacciarlo, dopo averlo raccolto da un raggruppamento formatosi esattamente sulla linea di meta azzurra; il resto è un susseguirsi di mischie e calci di punizione spediti in rimessa laterale per cercare la meta. Superato l’80’, la Scozia è ancora in fase d’attacco: l’Italia deve difendere, cercare di recuperare palla, ma non ce la fa; dopo quasi 2 minuti Strokosch trova lo spazio che gli serve per andare a marcare: è 28-29, ma c’è ancora la trasformazione. Greig Laidlaw, che non ha sbagliato nemmeno un calcio finora, non può non centrare i pali da agevolissima posizione. Finisce 30-29 per la Scozia: l’Italia subisce la più incredibile delle sconfitte.