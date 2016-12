Rugby, Clermont: tre giocatori aggrediti con i machete

14:31 - Incredibile violenza esplosa a Millau, nel sud della Francia: tre giocatori del club ASM Clermont-Auvergne e della Nazionale transalpina sono stati feriti a colpi di machete e sciabola al termine di una serata in discoteca. Benjamin Kayser e Aurèlien Rougerie,sono rimasti feriti ad un braccio e se la sono cavata con alcuni punti di sutura, mentre Julien Pierre è rimasto ferito a un fianco e sarà operato.

Secondo le prime ricostruzioni, come comunica l'ANSA, I rugbisti sono stati attaccati mentre stavano rientrando in albergo dopo una serata in discoteca. Una disputa sarebbe nata tra loro e alcuni individui presenti nel locale: questi ultimi avrebbero poi teso un agguato ai giocatori aspettandoli all'uscita della discoteca. Quattro uomini, tra i 20 e i 30 anni, sono stati fermati intorno alle 19 di ieri, ha reso noto la procura di Rodez. Gli interrogatori sono ancora in corso.