17:45 - Alberto Cigarini è deceduto in Florida, dove si trovava per studiare, dopo essere stato ricoverato per un ictus. Il 25enne rugbista, durante un allenamento della squadra del college, ha subito un colpo alla carotide e si è accasciato al suolo colpito da un ictus. A nulla è valsa la corsa in ospedale: il giovane è caduto in coma e non si è più risvegliato.