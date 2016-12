Rugby, Vasta trovato positivo a undici sostanze dopanti

Il giocatore, sospeso in via cautelare, è risultato positivo a un controllo 'fuori competizione' effettuato a Catania dalla Nado-Italia, l'Agenzia Antidoping del Coni, il 5 marzo scorso. Un test mirato considerato che il rugbista era nel mirino da tempo. "Più di un anno fa, quando ho smesso per alcuni mesi di giocare a rugby, ho assunto sostanze per ignoranza, non sapevo che sarebbero rimaste tanto a lungo nel corpo - ha ammesso Vasta - Ho messo a rischio la mia salute e la società. Ho commesso un grave errore e sono pentito: chiedo scusa anche a tifosi, ma non sapevo. Sono sotto choc".



Che si tratti di un vero e proprio record lo attesta Roberta Pacifici, dirigente di ricerca del Reparto di farmacodipendenza, tossicodipendenza e doping dell'ISS che coordina i controlli negli sport amatoriali: "Nei nostri rapporti il numero massimo di sostanze trovate in una stessa persona è stato sette, undici è un record anche per noi. Molte delle positivita' sono a metaboliti, cioè a molecole che derivano dalla metabolizzazione degli anabolizzanti, quindi probabilmente i farmaci assunti sono meno. Gli effetti collaterali degli anabolizzanti sono però tutti gravissimi, e in questo caso si sommano, e la combinazione con i prodotti che tendono a tamponare gli effetti, come avvenuto in questo caso, è deleteria e rende il cocktail ancora più pericoloso". L'Amatori Catania si è detta "totalmente estranea" ai fatti che hanno coinvolto due suoi atleti (oltre a Vasta, a non superare i test è stato anche Davide Scuderi, risultato positivo sempre il 5 marzo a ben quattro sostanze). La società "condanna fermamente l'utilizzo di qualsiasi sostanza proibita ed e' dispiaciuta della condotta afferente esclusivamente alla sfera personale dei due tesserati e dunque del tutto estranea al controllo della societa'".



Il club sottolinea comunque che "rimarrà al fianco dei suoi tesserati, confermando il principio di unione, famiglia e salvaguardia dei suoi ragazzi, nonostante l'errore commesso, in un momento di assoluta difficolta'". "Non mi sorprende - commenta il giocatore - sanno che sono una persona per bene, che non faccio certe cose, e il rugby per l'Amatori Catania non è soltanto sport, è una famiglia. Non sapevano che avessi preso dei prodotti e io ignoravo i danni che potevano fare. Sono rimasto scioccato anch'io. Mi scuso con tutti. Ho commesso un grave errore - riconosce Vasta - e sono pentito, ma veramente tanto". Non c'e' comunque solo Vasta a tenere viva l'attenzione delle autorità antidoping nello sport tricolore. La Nado-Italia ha infatti 'pizzicato Gloria Tocchi, 'probabile olimpica' del pentathlon moderno e 8/a nel ranking mondiale. L'atleta delle Fiamme Azzurre è risultata positiva a un controllo mirato dalla Nado a inizio marzo. Dovrà rinunciare al sogno Rio.