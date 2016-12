19 novembre 2014 Rugby, un calendario hot per il compagno rimasto tetraplegico I giocatori dell'Ealing Trailfinder hanno posato nudi per raccogliere fondi da destinare a Jack Fishwick, su una sedia a rotelle dopo un match di terza divisione inglese Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Serviva un'idea per raccogliere fondi da destinare all'amico rimasto gravemente menomato dopo uno scontro durante una partita e allora i ragazzi della squadra di rugby dell'Ealing Trailfinder hanno deciso di togliersi i vestiti e mostrare i muscoli frutto di anni di duro allenamento. Il direttore tecnico ha provveduto alla scelta dei 12...mesi e i ragazzi si sono messi in posa come mamma li ha fatti: il risultato sembra decisamente buono, già in vendita a 15 sterline.

L'iniziativa è nata, come detto, per aiutare Jack Fishwick, che giocava seconda linea ed era capitano della seconda squadra fino allo scorso marzo, quando durante un match un infortunio gli ha cambiato per sempre la vita lasciandolo tetraplegico. Oggi la fondazione creata dal club per sostenerlo segue Jack in ogni passo e organizza molteplici iniziative con lo scopo di raccogliere fondi per permettergli di proseguire i trattamenti e pagare le cure. Il calendario è l'ultima di queste iniziative e per il pubblico femminile è decisamente un bel vedere

Il backstage del calendario