Rugby, Sei Nazioni: orgoglio Italia, l'Inghilterra vince a fatica

Prova d'orgoglio dell'Italia che a Twickenham, nella terza giornata del Sei Nazioni, dà battaglia all'Inghilterra per più di un'ora crollando sul più bello: finisce 36-15 per la formazione di Jones che centra il terzo successo di fila e resta da sola in testa alla classifica. Gli azzurri di O'Shea, che alla fine del primo tempo vincevano 10-5, tornano a casa con un altro ko ma a testa altissima: non bastano le mete di Venditti e Campagnaro.