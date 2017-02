Rugby, Parisse: "Noi fuori dal Sei Nazioni aria fritta"

Sergio Parisse parla alla vigilia della sfida tra Italia e Inghilterra e alle tante critiche alla squadra per le sconfitte nette contro Galles e Irlanda replica così: "Le persone scrivono e parlano, devono riempire spazio, l'unica cosa che conta è il lavoro che dobbiamo fare per migliorare. Possiamo diventare competitivi". Poi sulle possibile esclusione degli azzurri dal Sei Nazioni: "E' solo aria fritta".

"Tutti parlano - aggiunge il capitano - tutti dicono, ma a me non interessa. Non giocheremo meglio o peggio perchè hanno detto che ci manca lo spirito combattivo, quelle sono cavolate. Stiamo pensando solo all'Inghilterra. Le decisioni non spettano nè a noi nè a O'Shea. Pensiamo sono a fare bene".