Rugby, nuovo lutto per gli All Blacks: Berryman muore d'infarto

Altra terribile notizia per gli All Blacks. Dopo la morte per incidente stradale di Jerry Collins avvenuta due settimane fa, un altro ex giocatore della nazionale neozelandese è venuto a mancare, Norman Berryman, stroncato da un infarto a 42 anni. Terminata la carriera agonistica, il tre quarti centro (che lascia sei figli) aveva trovato lavoro come carrellista a Perth in Australia. Con la maglia degli All Blacks disputò una sola gara.