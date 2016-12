Rugby, Mondiali 2015: Italia in ansia per Parisse

10:25 - Non è certo un avvicinamento tranquillo quello dell'Italia ai Mondiali inglesi di rugby. Il capitano Sergio Parisse è stato operato in mattinata per il drenaggio dell'ematoma al gemello della gamba sinistra riportato nel corso dell'amichevole con il Galles, l'ultima prima della partenza per Londra. In forte dubbio la sua presenza per l'esordio di Twickenham del 19 settembre, contro la Francia. Nei prossimi giorni verranno resi noti i tempi di recupero per Parisse, mentre nella giornata di mercoledì lo staff medico della Nazionale dovrebbe diramare un bollettino sulle condizioni di Gonzalo Garcia e Luca Morisi, entrambi usciti per infortunio (traumi distorsivi) sempre contro il Galles a Cardiff. Tutt'altro che un friendly match, visto che anche i padroni di casa hanno perso il loro miglior giocatore, Leigh Halfpenny, per una lesione al crociato del ginocchio destro. Difficile, tornando in casa Italia, capire se i tre infortunati potranno essere disponibili per l'esordio iridato contro la Francia. Per Parisse si tratta in ogni caso soltanto di una forte contusione, l'obiettivo di Brunel è quello di averlo al 100 % della forma per la sfida del 4 ottobre contro l'Irlanda allo stadio Olimpico di Londra. Sarà quella, salvo clamorosi ribaltoni, la gara decisiva per capire se gli azzurri potranno raggiungere una quasi impossibile qualificazione ai quarti di finale, impresa mai riuscita nella storia del rugby italiano.

