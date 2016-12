Rugby, Mondiali 2015: Australia in finale, l'Argentina si arrende

Faticaccia per gli All Blacks, faticaccia anche per i Wallabies. Nella prima semifinale di Twickenham la Nuova Zelanda aveva dovuto lasciare sul terreno di gioco tutte le proprie energie per avere la meglio con un sofferto 20-18 del Sudafrica; anche l'Argentina rende onore alla propria fama di squadra dalle mille risorse e costringe l'Australia ad una gara forse un filo meno equilibrata ma comunque rognosa e complicata. I Pumas, autori di una Coppa del Mondo spaventosa e già capaci di far paura alla Nuova Zelanda campione in carica nella prima gara del Girone C, devono arrendersi alla forza difensiva degli avversari, che non concedono nemmeno una meta e sfruttano le sbavature dei sudamericani per andare a segno con Simmons e Ashley-Cooper (3). L'Argentina resta in gara con un buon possesso territoriale e con i calci di Sanchez, ma sbatte a lungo contro il muro degli Wallabies e alla fine cede. Per la prima volta nella storia del rugby, dunque, la finale dei Mondiali sarà Nuova Zelanda-Australia. Entrambe vantano due vittorie iridate a testa: chi vince sale a tre titoli e stacca l'avversaria e il Sudafrica. L'Argentina, che a Twickenham poteva contare anche sul tifo di Diego Armando Maradona, se la vedrà invece con gli Springboks nella finale di consolazione, in programma venerdì alle 21 all'Olimpico di Londra.