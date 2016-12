Rugby, l'Italia ufficializza l'addio a Brunel

Per il rugby azzurro, dunque, si chiude l'era Brunel. "Ringrazio la Federazione per avermi dato questa possibilità e per avermi sostenuto in queste cinque stagioni - ha spiegato l'ex ct, aveva assunto l`incarico di Commissario Tecnico a conclusione della Rugby World Cup del 2011 in Nuova Zelanda -. Volevamo dare a questa Nazionale un equilibrio nel gioco e l'ambizione di sfidare ogni avversario: non sempre abbiamo giocato il rugby che avremmo voluto, ma lascio una squadra che scende in campo per imporre qualcosa nei confronti dell'avversario".



"Un vecchio giocatore una volta mi ha detto che il rugby è uno sport dove c`è un pallone e ci sono gli uomini: quando non c`è più il pallone, rimangono gli uomini - ha aggiunto -. Porterò sempre con me il ricordo del rugby italiano e delle persone che sono state al mio fianco in questa avventura".



Al momento non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra, ma Gavazzi ha già stilato un identikit preciso: "Vogliamo sia giovane, con esperienza di alto livello e nella formazione giovanile". Grandi speranze ed energie verranno riposte in tutto il nuovo staff. "Ci sarà anche un responsabile giovanili e accademie e un tecnico per calci e tre quarti - ha precisato il presidente della Fir -. E arriveremo ad avere una persona italiana". "Il cambio generazionale tra i giocatori è avvenuto prima del previsto. Il futuro lo abbiamo già abbracciato: a brevissimo sarà comunicato il nuovo ct", ha concluso.