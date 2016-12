Rugby, l'Italia si "allena" al freddo

L'italrugby si prepara al debutto in Coppa del Mondo curando ogni dettaglio tecnico e fisico. E per arrivare al massimo al match contro la Francia e proseguire al meglio tutto il torneo gli azzurri potranno contare anche la criocamera mobile di Sapio Life studiata appositamente per trattamenti tra -110°C e -160°C. Si tratta di una soluzione innovativa che consente di ridurre l'infiammazione e il periodo di recupero dall'affaticamento muscolare.